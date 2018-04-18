Защитники Дома-музея Кирова провели пикеты в центре Новосибирска

Новосибирские коммунисты выразили несогласие в связи с ликвидацией Дома-музея С.М. Кирова. Власти отказались согласовать митинг на площади Ленина, однако 17 апреля активисты провели серию одиночных пикетов.

Как рассказал Накануне.RU один из защитников музея Алексей Денисюк, в акции приняли участие девять человек с семью плакатами. Одиночным пикетам, по его словам, власти не препятствовали, однако рядом присутствовали сотрудники полиции, которые фотографировали и снимали видео, требовали паспорта. Кроме того, к протестующим подходили сотрудники музея, но сам директор учреждения не выходил.

"Удалось привлечь внимание прохожих, люди подходили, интересовались, спрашивали", - отметил Алексей Денисюк.

Напомним, ранее в суд Центрального района Новосибирска был подан иск с требованием обязать директора Краеведческого музея восстановить экспозицию, связанную с революционной деятельностью С.М. Кирова в Сибири. По словам активиста, судья вынес определение оставить иск без движения, он обнаружил недостатки и дал срок исправить их до 24 апреля.