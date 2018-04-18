В Москве четверо детей попали в больницу, напившись растворителя в детсаду

Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в детском саду на юге Москвы. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, 17 апреля после занятий по физкультуре воспитательница детсада в Симоновском районе по просьбе детей дала им попить, взяв бутылку с водой, стоявшую в кухне в зоне для питания. Сразу после этого четверым воспитанникам в возрасте 4-5 лет стало плохо, они были госпитализированы в детскую клиническую больницу.

"Предварительно установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый растворитель "Уайт спирит" в бутылке из-под воды, которую оставила в зоне питания для детей. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи СКР выясняют обстоятельства произошедшего. Опрашиваются все сотрудники дошкольного учреждения.