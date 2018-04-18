На Южном Урале закроют интернат, где насиловали детей

в этот день
18.04.18
16:39
В Екб.18:39
Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
Что стало со школой в Башкирии, которую поджег устроивший резню ученик. ФОТО
В Росгвардии прокомментировали инцидент с "капитаном на Prado"
Главное
Совфед поддержал идею вернуть прокуратуре контроль над следствием

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 692

На Южном Урале закроют интернат, где насиловали детей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

девочка, ребенок, детский дом (2016) | Фото: gorodskoitelegraf.ru

В Челябинской области региональный минсоц принял решение закрыть Лазурненскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат, где насиловали детей. Решение согласовано с первым вице-губернатором Евгением Рединым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Читайте также:

Основанием для такого решения стала чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском районе 29 марта в связи с введением режима ограничения подачи воды.

"Устранение аварии потребует длительного времени. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно Трудовому законодательству", - рассказали в пресс-службе минсоца.

Напомним, в интернат приезжал 51-летний мужчина, сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор.

Другие новости по темам: интернат, насилие, дети, СК, соцзащита, минсоц,
18.04.2018 13:42 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:42 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Южном Урале закроют интернат, где насиловали детей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+