На Южном Урале закроют интернат, где насиловали детей

В Челябинской области региональный минсоц принял решение закрыть Лазурненскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат, где насиловали детей. Решение согласовано с первым вице-губернатором Евгением Рединым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Основанием для такого решения стала чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском районе 29 марта в связи с введением режима ограничения подачи воды.

"Устранение аварии потребует длительного времени. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно Трудовому законодательству", - рассказали в пресс-службе минсоца.

Напомним, в интернат приезжал 51-летний мужчина, сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор.