Пассажиров самолета во "Внуково" пришлось эвакуировать из-за разлетевшихся пчел

В аэропорту Внуково пассажиров пришлось эвакуировать из-за нападения пчел.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек Boeing 737, насекомые стали проникать в пассажирский отсек.

В ближайшее время авиакомпания "Россия" предоставит резервный борт. Уточняется, что лайнер готовился к вылету в Симферополь.

Как ранее сообщало Накануне.TV, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс находилась на борту "пчелиного" самолета. В Instagram она рассказала о задержке рейса.