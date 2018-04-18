Дело об избиении Dj Smash переквалифицировали

Уголовное дело против экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева, которому вменяют избиение Dj Smash (Андрей Ширман), переквалифицировали, передает корреспондент Накануне.RU.

Изначально его возбудили по части первой статьи 112 УК РФ, то есть из-за причинения вреда здоровью средней тяжести. Теперь же его ведут по второй части той же статьи. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевой полиции. Речь теперь идет о нападении группой лиц из хулиганских побуждений.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Экс-политик вину отрицает. Суд не стал его арестовывать: Телепнева отпустили под залог в 200 тыс. руб.