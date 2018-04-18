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экономика  |  добавить комментарий
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Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
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Дело об избиении Dj Smash переквалифицировали
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Dj Smash (2018) | Фото: Dj Smash

Уголовное дело против экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева, которому вменяют избиение Dj Smash (Андрей Ширман), переквалифицировали, передает корреспондент Накануне.RU.
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Изначально его возбудили по части первой статьи 112 УК РФ, то есть из-за причинения вреда здоровью средней тяжести. Теперь же его ведут по второй части той же статьи. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевой полиции. Речь теперь идет о нападении группой лиц из хулиганских побуждений.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Экс-политик вину отрицает. Суд не стал его арестовывать: Телепнева отпустили под залог в 200 тыс. руб.

Другие новости по темам: Dj Smash, Клуб Дом культуры, уголовное дело, Александр Телепнев
18.04.2018 13:25 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
15:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 15:03 Мск
От рук экс-депутата, которому вменяют избиение Dj Smash в пермском клубе, могли пострадать еще два человека

Ранее 03.04.2018 11:43 Мск
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Дело об избиении Dj Smash переквалифицировали
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