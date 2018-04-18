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Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
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Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин (2018) | Фото: Накануне.RU

Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин посетовал на казахстанских коллег, которые в прошлом году дезинформировали ведомство относительно уровня воды в своих водохранилищах. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление генерал сделал во время пресс-конференции, посвященной паводковому сезону.

По его словам, основную долю воды в тюменских реках дает именно Казахстан.

"Мы сейчас ведем анализ, и если, как не в прошлом году, когда нам давали неточные данные и скрывали... то те уровни, которые были в прошлом году, мы их сравниваем, и сегодня цифры одна в одну", - отметил Алехин и добавил, что сейчас казахстанские коллеги дают данные дважды в день.

Беспокойство вызывает в первую очередь Сергеевское водохранилище (которое питает реку Ишим), оно на сегодня уже заполнено на 129%, но объемы сброса пока меньше на 30%, чем в прошлом году.

Ишим, паводок, ЧС(2016)|Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области

Начальник ГУ МЧС напомнил, что именно в прошлом году в эти числа апреля, когда паводок на территории юга области был критическим, с казахстанских водохранилищ произошел пик сброса воды. Впрочем, река Ишим, по данным МЧС, на территории Казахстана уже на 70% чистая.

При этом Алехин не стал углубляться в эту тему и отметил, что контакты с соседним союзным государством являются вопросом международного уровня.

В настоящее время уже проведен ряд мероприятий, который обеспечит безопасность Ишиму, серьезно пострадавшему от паводка в прошлом году. По словам главы тюменского ГУ МЧС, на 100% построена защитная дамба и отводные каналы.

"Река, которая в прошлом году дала сильный паводок, сейчас не вызывает беспокойства", - отметил он и добавил, что защитные дамбы дополнительно усилили еще на 1,5 м - "это даже больше, чем надо".

Все силы и средства уже доставлены в подтопляемые районы, которые традиционно оказываются оторванными от большой земли: завезены запасы зерна, месячный запас еды и питьевой воды, а также налажены лодочные переправы. Всего в зону риска попадает от 10 до 12 населенных пунктов.

Что касается прогнозов, то он не стал делать прогнозы и был осторожен. В настоящее время идет верховая вода и техническими силами МЧС откачано 160 тыс. кубометров воды. В пунктах временного размещения спасатели готовы принять при необходимости 180 тыс. человек.

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18.04.2018 13:19 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
15:19 Екб


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Глава тюменского МЧС заявил о сокрытии Казахстаном паводковых данных
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