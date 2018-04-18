Глава Башкирии пообещал "разбор полетов" после резни в школе

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, который провел оперативное совещание на месте ЧП в школе №1 в Стерлитамаке, заявил, что по данной ситуации обязательно будет проведен "разбор полетов".

Напомним, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Возбуждено сразу два уголовных дела.

"Я дал поручение немедленно отремонтировать класс, быстро навести порядок, купить необходимое оборудование. Чтобы сегодня после обеда строители уже вышли. Будет и "разбор полетов". Как мальчик пронес нож? Есть же охрана, установлен металлоискатель. Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем", - приводит слова Хамитова официальный сайт правительства Башкортостана.

Также он побывал в больнице, где посетил пострадавших. Глава региона поинтересовался их состоянием и пожелал скорейшего выздоровления.

"Жизни детей ничего не угрожает, девочки поправятся, все будет нормально. Я поздоровался с ними, узнают, улыбаются даже", - сказал Рустэм Хамитов в разговоре с их родителями и родственниками.

По словам врачей, пострадавшие доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести: в настоящее время их состояние стабильно, дальнейшие прогнозы благоприятные. С ними также работают психологи.

Напомним, ранее глава Башкирии поручил усилить пропускной режим во всех школах после ЧП в Стерлитамаке.