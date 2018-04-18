Молодые семьи Югры выйдут на митинги

Молодые семьи Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Советского, Сургута, Лангепаса планируют в это воскресенье, 22 апреля, выйти на митинги. Еще в двух городах планируются массовые пикеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Как удалось выяснить корреспонденту Накануне.RU, на митинг придут молодые семьи, не получившие компенсаций по льготной ипотеке в рамках окружной программы "Молодая семья". Деньги распределяются в порядке очередности, среди тех, кто в полной мере соответствует всем требованиям, предъявляемым к участникам жилищных программ.

"Мы предполагаем, что программа для молодых семей была разработана для того, чтобы поддержать строительную отрасль после кризиса в 2008 г. Нам обещали погашение части процентной ставки, а для этого нужно было, чтобы мы пошли в банк, взяли ипотеку, то есть за счет банковского сектора получили "длинные деньги" и передали их строителям. Ожидалось, что в программу вступят 2-3 тыс. семей. Однако в 2010 г., когда программа была объявлена, югорчане стали в нее вступать массово. Через нас - молодые семьи резко увеличился спрос на жилье. В итоге увеличилась цена на квартиры - от 50 тыс. руб за квадратный метр она выросла до 100 тыс. руб. Многие из нас, вступившие в программу, брали кредиты, выкупая квартиры с фантастической стоимостью, ведь все мы рассчитывали на субсидию! А сегодня, оплачивая и сам кредит и проценты по нему, за счет падения стоимости жилья на рынке, даже реализовав наши квартиры, нам не хватит суммы для погашения всего нашего долга перед банком!" - заявляют участники окружной программы.

По информации департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, программа поддержки молодых семей действовала задолго до 2010 г. И в настоящий момент субсидии предоставляются как раз-таки семьям, вставшим на учет в 2010 г.

"Людям не хочется ждать год, два три и более. А объемы для обеспечения всех семей одновременно - это колоссальная сумма, исчисляется не миллионами, а миллиардами. Обеспечить одновременно все семьи - нереально. Понятно, что семьи, которые имеют обязательства перед банками, испытывают некое недовольство. Сегодня мы имеем плановые объемы финансирования до 2020 г. Ежегодно эти средства меняются, поскольку правительство изыскивает дополнительные средства и направляет их на предоставление субсидий молодым семьям. У нас большой регион, проблематика тоже большая. Есть свои специфические категории - КМНС, например. Эту категорию тоже без внимания нельзя оставлять. Мы не можем работать в ущерб другим категориям граждан, лишать их поддержки, помогать только молодым семьям", - сообщили Накануне.RU в окружном департаменте строительства.

Отметим, что когда участник программы достигает 36 лет, семья исключается из списка получателей субсидий. Как отмечают в ведомстве, данные нормы содержатся в федеральном законодательстве. Окружная программа была приведена в соответствие с федеральными законами в 2011 г. По информации департамента строительства, югорчане, выбывшие из программы "Молодые семьи", могут воспользоваться другими мерами поддержки - округ делает все возможное для оказания помощи нуждающимся категориям граждан. Несмотря на экономические сложности, в Югре не отказываются от финансовой поддержки молодых семей, заверили в департаменте в ответ на запрос Накануне.RU.

Кроме того, на гражданском форуме общественного согласия губернатор Югры Наталья Комарова озвучила предложение общественникам провести конференцию для обсуждения ипотечных программ и способов решения возникших с ними проблем.

Добавим, что в Нижневартовске митинг состоится 22 апреля с 11.00 до 13.00, у мемориала в парке Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Нефтеюганске митинг пройдет с 11.00 до 14.00 на территории скейт-площадки (3 микрорайон). В Урае - с 11.00 до 14.00 в спортивном сквере у памятника "Связь поколений", в Советском - на площади возле типографии. Во всех городах заявленное число участников до 100 человек, кроме Сургута - там количество заявленных участников - до 500 человек (с 11.00 до 14.00 на площади СурГУ возле театра). В шестом городе - Лангепасе, митинг пройдет в вечернее время с 17.00 до 19.00 на территории сквера "Парус", расположенного на ул. Дружбы народов. Также в этот день в Лянторе и Нягани пройдут два массовых пикета. По словам организаторов - все акции согласованы с городскими властями.