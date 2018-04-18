Совфед поддержал идею вернуть прокуратуре контроль над следствием

Сенаторы поддерживают предложение вернуть контроль прокуратуры над следствием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила после доклада в СФ генпрокурора Юрии Чайки.

При этом, по мнению председателя СФ, время для данного решения "перезрело".

"Мы предварительно обсуждали, у меня проходило совещание на этот счет. Есть наработанные предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы", - сказала она.

Предварительно, по словам Матвиенко, это нужно обсудить и в администрации президента, и "со всеми участниками этого процесса".

В 2011 году Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство, до этого с 2007 года ведомство работало в структуре прокуратуры. Дискуссии об этой реформе идут до сих пор.

Между тем, еще в 2016 году сообщалось о подготовке масштабной реформы силовых и правоохранительных ведомств.