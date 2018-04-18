В Челябинске вооруженный мужчина ограбил торговый павильон

В Челябинске сотрудники полиции разыскивает подозреваемого в разбое. Мужчина, применив огнестрельное оружие, похитил более 200 тысяч рублей из торгового павильона в Тракторозаводском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: на вид около 30-35 лет, азиатской внешности, рост – 170-175 см., среднего телосложения. Отличительная черта в одежде подозреваемого – толстовка серого цвета с вертикальной надписью "1971" и капюшоном черного цвета.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить по телефонам 8 (351) 263-64-13, 265-75-74 (дежурная часть ГУ МВД России по Челябинской области); 267-77-07, 267-77-04 (дежурная часть УМВД России по Челябинску), 02 либо в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется.