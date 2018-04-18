Черчесов заявил, что на ЧМ-2018 сборная России составит конкуренцию Германии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов всерьез считает, что его подопечные во время домашнего ЧМ-2018 могут составить конкуренцию сборной Германии. Об этом он заявил на германо-российском футбольном вечере в немецком посольстве.

"Уже не раз говорил, что считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем ЧМ. Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи. Мы ждем ЧМ-2018, ждем Германию и моего друга Йоахима Лева. Все говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Также он прокомментировал недавние поражения россиян от Франции и Бразилии в контрольных матчах.

"Еще были матчи с Аргентиной и Испанией. Германию бы еще в этот список – и кто-то из будущих чемпионов мира точно есть в этом списке. Нам было важно встретиться с лучшими, чтобы проверить себя. Против слабых соперников ты не знаешь своего уровня. Будь судьи получше, Аргентине не проиграли бы. Кстати, Германия тоже проиграла бразильцам весной", - вспомнил Станислав Черчесов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно сборная России установила новый антирекорд, опустившись на 66-е место в рейтинге ФИФА - самое низкое за всю свою историю. Первое место в данном рейтинге с большим отрывом занимает как раз Германия, которая является действующим чемпионом мира.