В Прикамье экс-полицейский оштрафован за попытку получить взятку асфальтовой крошкой весом в 17 тонн

В Кудымкаре суд оштрафовал бывшего полицейского за взятку асфальтовой крошкой, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным следствия, в июле 2017 г. полицейский за то, что не станет составлять протокол об административном правонарушении коммерческой организации, потребовал 17 т асфальтовой крошки. При этом он составил протокол в отношении человека, который преступлений не совершал.

Суд оштрафовал экс-силовика на 750 тыс. руб. Приговор в силу не вступил. Ранее он уволен из полиции по отрицательным мотивам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.