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от издателя  |  комментариев: 4


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В Прикамье экс-полицейский оштрафован за попытку получить взятку асфальтовой крошкой весом в 17 тонн
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Кудымкаре суд оштрафовал бывшего полицейского за взятку асфальтовой крошкой, передает корреспондент Накануне.RU.
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По данным следствия, в июле 2017 г. полицейский за то, что не станет составлять протокол об административном правонарушении коммерческой организации, потребовал 17 т асфальтовой крошки. При этом он составил протокол в отношении человека, который преступлений не совершал.

Суд оштрафовал экс-силовика на 750 тыс. руб. Приговор в силу не вступил. Ранее он уволен из полиции по отрицательным мотивам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Другие новости по темам: взятка, асфальтовая крошка, 17 тонн, штраф, увольнение по отрицательным мотивам
18.04.2018 12:47 Мск | Михаил Лукашкин
14:47 Екб


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В Прикамье экс-полицейский оштрафован за попытку получить взятку асфальтовой крошкой весом в 17 тонн
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