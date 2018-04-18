Чайку попросили проверить сообщения о готовящихся атаках на школы в годовщину "Колумбайна"

Генпрокурор России Юрий Чайка пообещал проверить информацию о якобы готовящихся в школах нападениях в годовщину стрельбы в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.

Во время выступления генпрокурора в Совете Федерации сенатор Елена Мизулина сообщила, что располагает данными о готовящихся атаках на российские школы.

"В этой справке четкая информация о том, что в апреле-мае в связи с годовщиной известной расправы в Колумбайн школы в Колорадо, - это 20 апреля, - в России в ряде школ планируются нападения с убийствами и расправами",- сказала Мизулина.

Чайка попросил сенатора передать факты в прокуратуру, пообещав их проверить.

Напомним, сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег его. По данным СМИ и соцсетей, подросток был фанатом "Колумбайна".