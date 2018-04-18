Аваков подписал Меморандум о сотрудничестве МВД Украины и ФБР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках рабочего визита в США провел встречу с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Реем, по итогам которой стороны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Читайте также: На Национальное антикоррупционное бюро Украины подали в суд за сотрудничество с ФБР

Соглашение подразумевает обмен информацией, доступ к тем или иным техническим возможностям.

Ряд украинских экспертов считают визит Авакова политическим с целью заручиться дополнительной поддержкой в США, в том числе в борьбе против президента Петра Порошенко.