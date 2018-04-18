Чайка: Березовский действовал под контролем спецслужб Британии, за что и поплатился жизнью

Борис Березовский был носителем секретной информации об отравлении полонием Александра Литвиненко, поэтому власти Великобритании не могли допустить возвращения беглого олигарха в Россию, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.

"Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского в Лондоне, но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств", - сказал Чайка.

Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними, за что и поплатился жизнью, когда решил вернуться на Родину, заявил генпрокурор.

"Они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма (в отношении Литвиненко) вернулся в Россию", - отметил он.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ обнародовала документы, в которых заявляет, что в смерти Литвиненко был заинтересован Борис Березовский.

"Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании", - заявили в надзорном ведомстве.