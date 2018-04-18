"Что вам еще нужно?" В НАТО осадили Порошенко

Партнерство усиленных возможностей, которого требует украинский президент Петр Порошенко, не является ступенькой на пути к членству в НАТО. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

"Я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО", - сказала она "Европейской правде".

По ее словам, эта программа разработана для очень важных партнеров блока, таких как Австралия или Иордания, которые никогда не планируют присоединяться к НАТО.

"По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству!" - заявила Геттемюллер.

Она отметила, что НАТО и так сотрудничает с Украиной, но та "почему-то уделяет внимание не сути, а форме".

"Поэтому у меня вопрос: так чего же не хватает, что вам еще нужно?" - сказала Геттемюллер.

На прошлой неделе Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на программе усиленных возможностей в сотрудничестве с НАТО. В феврале он заявил, что намерен закрепить в конституции курс на вступление в НАТО и ЕС. В Кремле отмечали, что будут принимать ответные меры в случае приближения НАТО к границам России.