Новосибирскому правозащитнику Ростиславу Антонову спалили дачу

Руководитель всероссийского движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов заявил о поджоге своей дачи и нападении на активистов организации.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Антонов на пресс-конференции заявил о том, что некий бывший заключенный поджег дачу общественника, в квартиру его юриста ворвались некие агрессивно настроенные люди, а на сотрудницу "Гражданского патруля" напали.

"Я не могу доказать, что на Екатерину Павловну напали люди Джулая (генерального директора компании "Дискус", депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая, - прим. Накануне.RU), я не могу доказать, что в квартиру моего юриста ворвались сотрудники группы компаний "Дискус", я знаю, что мою дачу поджег бывший зэк, которому что сидеть, что гулять. Сидеть даже лучше. Но вся эта цепочка событий произошла в сжатые сроки в момент после того, как мы обнародовали информацию по группе компаний "Дискус". Мое оценочное суждение, что все эти события могут быть связаны между собой", - заявил Ростислав Антонов.

По его словам, мужчина с топором, личность которого уже установлена полицией, разгромил его дачу на острове Кудряш на реке Обь, а затем поджег ее.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU Антонов пояснил, что на самом деле конфликта с компанией не было, публикация была призвана привлечь внимание к проблеме дольщиков.

"На самом деле речь не о возмущении (деятельностью "Дискуса", - прим. Накануне.RU), а о беспокойстве за будущее дольщиков этой компании и тех, кто сейчас пользуется их услугами как управляющей компании. У компании слишком много обязательств, которые, вероятнее всего, будут не выполнены. Об этих проблемах нужно не только говорить, но и их решать. С участием "Дискуса", либо без такового. Отдельно беспокоит позиция мэрии Новосибирска, предпочитающей скрывать масштаб проблем и тем самым лишь усугублять ситуацию. Дальше так продолжаться не может и не должно", - объяснил Антонов.