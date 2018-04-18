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На Среднем Урале полиция со стрельбой остановила иномарку с бывшими преступниками
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полиция, погоня (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Сегодня ночью на 350 км автодороги Пермь-Екатеринбург сотрудниками полиции из подразделения ГИБДД для остановки "Ниссан Тиида", водитель которого грубо нарушал правила, было применено табельное оружие – пистолет Макарова.

"Лихача и его ранее судимых пассажиров удалось задержать. Чудом обошлось без пострадавших и погибших, так как иномарка, пытаясь скрыться, реально угрожала другим участникам дорожного движения. Машина оказалась в угоне за Кировградом", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, преследование нарушителя, который проигнорировал законные требования полицейских об остановке, началось в Екатеринбурге около 2 часов 50 минут. Экипаж ГИБДД неоднократно требовал через громкоговорящую связь прекратить движение, а на улице Белореченской к погоне присоединился другой наряд ДПС. Когда "Ниссан" оказался на загородной трассе, один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, а, убедившись, что и после этого никто не думает притормаживать, сделал несколько выстрелов по колесам иномарки. И только когда все четыре колеса были пробиты, водитель вынужденно остановился в поселке Новоалексеевка Первоуральского городского округа на улице Буденного.

полиция, погоня(2018)|Фото: В.Н. Горелых

"Но и на этом полицейская погоня не закончилась. Все, кто находился в салоне преследуемой машины, а там было пять человек, бросились в разные стороны в надежде избежать ответственности. Однако стражи порядка доставить им такое удовольствие не позволили. Как выяснилось, четверо и ранее были не в ладах с законом, уже имеют судимость за кражи, а один из них - еще и за насильственные действия сексуального характера. Среди задержанных граждане Михайлов 1998 года рождения, Савочкин 1999 года рождения, Неупокоев 1999 года рождения, Зебликов 1999 года рождения и его ровесник Кузнецов, житель Кировграда, в 2014 году трижды судимый за совершение кражи и двух грабежей. Из воспитательной колонии он освободился в феврале текущего года. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, прав никогда не получал. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством. Кроме того, в отношении лихача полиция уже составила протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания административный арест на срок до 15 суток", - отметил полковник Горелых.

полиция, погоня(2018)|Фото: В.Н. Горелых

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18.04.2018 12:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб


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На Среднем Урале полиция со стрельбой остановила иномарку с бывшими преступниками
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