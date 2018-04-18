Президент Ирана пообещал получить любое оружие, несмотря на протесты Запада

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая в столице страны по случаю Дня армии, рассказал о стремлении получить любое оружие, невзирая на протесты Запада.

"Мы хотим сообщить всему миру, что произведем или получим любые виды вооружений, которые нам будут необходимы. Мы не ждем и не станем ждать одобрения с их стороны", - цитирует Роухани информагентство Infox.

Иранский президент также обвинил Запад в агрессии против других стран и нарушении норм ООН.

Напомним, в начале апреля несколько иранских военнослужащих погибли в результате израильского удара по аэродрому Тифор.