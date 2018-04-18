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18.04.2018 12:04 Мск (14:04 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Суд по "делу Януковича" изучил фильм "Крым. Путь на Родину"
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янукович, украина, майдан (2016) | Фото:mosmonitor.ru

Украинская "экспертиза" фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" подтвердила, что в нем действительно участвовали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом заявил судья Владислав Девятко на заседании во время исследования новых материалов по делу о "госизмене Виктора Януковича". Обвинение считает это дополнением к своей доказательной базе.
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Адвокат Януковича Виталий Сердюк назвал это "лишним раздуванием объема дела" и израсходованием бюджетных средств.

"Этим всем обвинение пытается заменить надлежащую работу по формированию доказательной базы на искусственно созданные документы, толщину дела, которое ничего в данном случае не доказывает. Вся эта работа не является надлежащим доказательством любой вины президента Украины Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

Как заявил прокурор, именно защита просила исследовать этот фильм. Но Сердюк отметил, что об экспертизе просила не защита, а государственный адвокат, который "был введен в дело с целью фактической сдачи интересов Виктора Януковича".

Рассмотрение "дела Януковича" планировали завершить до 20 апреля.

Напомним, что на суде первые лица Украины дали ряд важных показаний. Так, экс-премьер Арсений Яценюк признался, что общался с Януковичем по телефону утром 22 февраля, т.е. в день его "самоустранения". А секретарь СНБО Украины Александр Турчинов так и не смог назвать законных оснований для отстранения Януковича и признал, что Крымом пожертвовали ради проведения выборов президента и легализации новой власти.

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18.04.2018 12:04 Мск | Евгений Чернышёв
14:04 Екб


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Суд по "делу Януковича" изучил фильм "Крым. Путь на Родину"
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