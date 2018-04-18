Чайка - о пожаре в Кемерово: В погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности

Прикрываясь надзорными каникулами, контролирующие органы не выполнили свои обязанности по контролю за состоянием торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

"Трагические события в Кемерове показали, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязанности", - сказал Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации.

Генпрокурор подчеркнул, что на тех объектах, где имеется высокая вероятность несчастных случаев, причинения вреда здоровью людей, проверки "проводить не только разрешено, но и необходимо".

Как сообщало Накануне.RU, отсутствие проверок в ТЦ "Зимняя вишня" со стороны инспектора пожарного надзора ГУ МЧС региона связано с требованиями действующего законодательства. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев.

"Представители "Зимней вишни" представили соответствующие документы, подтвердили статус малого предпринимателя, и наш сотрудник, исполняя нормы действующего законодательства, обязан был прекратить настоящую проверку в самом ее зачатии", - резюмировал Еникеев, добавив, что инспектор действовал в соответствии с нормами закона.