На Avito в Екатеринбурге предлагают услуги по обходу блокировки Telegram

В Екатеринбурге на сайте Avito предлагают услуги по обходу блокировки Telegram, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Сразу после решения суда о блокировке популярного мессенджера Telegram в России на сайте объявлений Avito появились предложения услуг по настройке приложения для обхода ограничений Роскомнадзора.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Ранее в Минкомсвязи заявляли, что у министерства "гораздо больше вопросов" к Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram. Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если соцсеть не последует требованиям российского законодательства.