На Avito в Екатеринбурге предлагают услуги по обходу блокировки Telegram

В Екатеринбурге на сайте Avito предлагают услуги по обходу блокировки Telegram, передаёт корреспондент Накануне.RU. Сразу после решения суда о блокировке популярного мессенджера Telegram в России на сайте объявлений Avito появились предложения услуг по настройке приложения для обхода ограничений Роскомнадзора. Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Ранее в Минкомсвязи заявляли, что у министерства "гораздо больше вопросов" к Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram. Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если соцсеть не последует требованиям российского законодательства.

18.04.2018 12:07 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

14:07 Екб





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На Avito в Екатеринбурге предлагают услуги по обходу блокировки Telegram