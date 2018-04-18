Челябинскую "Ленту" оштрафовали за нарушения ветеринарного и карантинного законодательств

В Челябинске сеть гипермаркетов "Лента" привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения ветеринарного и карантинного законодательств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Так, в низкотемпературных холодильных камерах хранение поступающего мясного сырья осуществлялось с нарушением требований действующих Технических Регламентов Таможенного союза. Кроме того, мукопросеивательный аппарат не проходил обязательные фитосанитарные обследования, что может привести к появлению и распространению карантинных объектов.

"По факту ненадлежащего исполнения требований действующего ветеринарного и карантинного законодательства, в отношении юридического лица был составлены протоколы об административных правонарушениях и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки обществу вынесены постановления о привлечении его к административному наказанию в виде административных штрафов", - рассказали в пресс-службе управления.