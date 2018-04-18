Военные на Курилах отрабатывают стрельбы по морским надводным целям

В учениях Восточного военного округа на Курилах задействовано 2,5 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники. Как передаёт информагентство Infox, военнослужащие отрабатывают стрельбы по морским надводным целям.

Российская группировка на Курилах усиливается. Как сообщало Накануне.RU, на острове Матуа могут быть развёрнуты корабли с ракетами "Калибр". Вместе с тем, на южных островах гряды продолжается подготовка к совместному хозяйственному освоению с активным участием японской стороны, которая до сих пор считает их своими "северными территориями".