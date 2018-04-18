Из-за надругательства над ямальской школьницей наказан чиновник

На Ямале после проверки обстоятельств насилия воспитанника школы-интерната села Белоярск над ученицей этого же заведения наказаны начальник управления образования администрации Приуральского района и восемь работников школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверка прошла в марте. Она показала, что никто не контролировал, чем занимаются школьники во внеучебное время. Найдены многочисленные нарушения прав учеников на безопасные условия обучения и жизни в интернате, на охрану их здоровья. Руководство школы не соблюдало требования Трудового кодекса РФ при допуске сотрудников к работе.

В личных делах различных работников не было справок об отсутствии судимости. Сотрудники школы-интерната не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование. Итогом стало то, что только в феврале 2018 г. в школе сотрудники интерната нашли факты непристойного поведения воспитателя. Никого не информировали о том, что ученики получали травмы или были пьяны.

За нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено восемь сотрудников школы, в том числе и.о. директора, а также начальник управления образования администрации района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, о насилии над школьницей стало известно после проверки учреждений, где живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние, чьи отцы и матери ведут кочевой образ жизни. Ее инициировал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. В ходе проверки вскрылась история с сексуальным насилием над школьницей, которое вменяют педагогу этого же учреждения.