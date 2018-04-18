Генпрокурор пожурил Роскомнадзор за недостаточно быструю блокировку "групп смерти"

Генпрокуратура России считает недостаточными меры против "групп смерти" в интернете, побуждающих детей к суицидам, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.

Он пояснил, что об этом говорит ряд совершенных в 2016-2017 годах самоубийств детьми, вовлеченными в "группы смерти" в социальных сетях. Склонение к совершению суицида и попытки его совершения участниками таких групп зарегистрированы более чем в десятке регионов - в Удмуртии, Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской областях, Москве.

"Роспотребнадзор при принятии решений для включения интернет-страниц в реестр запрещенных сайтов и Роскомнадзор при блокировке адресов не соблюдают сроки блокировки такой информации," - добавил Чайка.

По его словам, по инициативе прокуроров в Волгоградской области Роскомнадзором во внесудебном порядке заблокировано более 200 сообщений, содержащих вредоносную для детей информацию, - рассказал генпрокурор. - По обращениям, направленным прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа по результатам мониторинга сети интернет Роспотребнадзором принято 30 решений о блокировании информации о способах совершения самоубийств.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру РФ проверить новый виток деятельности суицидальных сообществ в соцсетях и предложила подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за распространение информации.