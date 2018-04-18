Хамитов поручил усилить пропускной режим во всех школах Башкирии после ЧП в Стерлитамаке

Глава Башкирии Рустэм Хамитов провел оперативное совещание на месте ЧП в школе №1 в Стерлитамаке.

Напомним, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Возбуждено сразу два уголовных дела.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Башкортостана, в оперативном совещании на месте ЧП приняли участие представители правоохранительных органов, экстренных служб, республиканских и муниципальных органов власти. Глава региона Рустэм Хамитов поручил в самые кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить уроки.

В ходе беседы с педагогическим коллективом Хамитов отметил слаженные действия учителей, которые оперативно организовали эвакуацию учащихся, а также работу экстренных служб, которые прибыли на место трагедии буквально за несколько минут. После этого он отправился в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими.

Напомним, всего в больницу из школы были доставлены четыре человека.