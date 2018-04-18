Чайка: Хищения почти на два млрд рублей нашли в сделках с недвижимостью ОПК

Генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая с докладам в Совете Федерации, сообщил, что в 2017 году выявлены хищения на 1,9 миллиарда рублей при сделках с имуществом оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По его словам, хищения были совершены путем заключения руководителями оборонных предприятий заведомо убыточных сделок с недвижимым имуществом и фиктивных сделок.

Так, к примеру, в Приморском крае после прокурорского вмешательства военному ведомству возвращены неправомерно переданные коммерческой организации 3 гектара земель стоимостью более 100 миллионов рублей.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела.