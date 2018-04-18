В Екатеринбурге перед судом предстанут предполагаемые квартирные аферисты ЖК "Западный"

В Екатеринбурге вынесли обвинительное заключение трем местным жителям, которые обвиняются в мошенничестве с недвижимостью. По данным следствия, Яна Чаринцева, Николай Дощанский и Владимир Торосян обманывали пайщиков жилого комплекса "Западный-1", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в октябре 2013 года екатеринбуржец хотел приобрести квартиру в ЖК "Западный-1", объявление о продаже выставила компания "ЭкспертИнвестСтрой", соучредителем которой являлась Яна Чаринцева. Она сообщила потерпевшему, что между "ЭкспертИнвестСтроем" и ЖСК "Западный-1" действует договор паевого участия.

"С помощью обмана она убедила мужчину заключить предварительный договор уступки прав требования квартиры стоимостью 3 млн 370 тыс. руб. При этом, "ЭкспертИнвестСтрой" не внесла средства в кооператив, а с потерпевшего женщина взяла 1 млн 500 тыс. руб. и потратила на свои нужды", - сообщили в пресс-службе.

После этого, как сказано в материалах дела, Яна Чаринцева предложила Владимиру Торосяну, представителю компании "МегаСтрой", принять на себя обязательства по передаче квартиры мужчине. Когда потерпевший передал компании "МегаСтрой" еще 1 млн 200 тыс. руб., то Торосян и директор компании Николай Дощанский, как считает следствие, похитили их.

"Кроме того, с июня по сентябрь 2013 года Торосян, являясь исполнительным директором ООО "Торговый Дом СУБР", обманул еще одного екатеринбуржца, который хотел купить квартиру в коттеджном поселке "Золотая горка". Тогда он похитил у него свыше 1 млн 500 тыс. руб.", - заявляют в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд.

Необходимо отметить, что в мае 2016 года Дощанский и Торосян уже были осуждены по 15 аналогичным эпизодам преступлений и в настоящее время отбывают наказание в исправительных колониях.

Напомним, что ранее были осуждены два руководителя строительной компании, которая возводила ЖК "Западный", Евгений Белоусов и Константин Мартенс. Их признали виновными в краже денег пайщиков на сумму 18,5 млн руб.