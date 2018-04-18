Свердловский "Король сыров" оштрафован на 1,5 млн рублей

Свердловское предприятие по изготовлению сыров оштрафовано на 1,5 млн рублей за привлечение иностранцев, у которых не было разрешения на работу. Это установила прокурорская проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре России, речь идет о предприятии ООО Торговый дом "Король сыров" из Верхней Пышмы. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что там работали 12 иностранных граждан при отсутствии надлежащим образом оформленных разрешений на работу в РФ. В прокуратуре особо отметили, что граждане Таджикистана и Узбекистана были допущены к работе с готовой пищевой продукцией.

По результатам проверки в отношении директора организации, а также непосредственно самого предприятия были возбуждены дела об административном правонарушении. Глава торгового дома оштрафован на общую сумму свыше 300 тыс. рублей. Кроме этого, Верхнепышминский городской суд оштрафовал ООО Торговый дом "Король сыров" на 1,5 млн рублей.

Наконец, в связи с отсутствием регистрации по месту жительства (пребывания) 10 иностранцев были депортированы, а еще двое – у которых не было разрешения на работу – уволены с предприятия.