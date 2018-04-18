Бассейн, стадион и роллерные трассы. В Челябинске в парке "Рифей" приступают ко второму этапу реконструкции

В челябинском парке семейного отдыха "Рифей" приступают ко второму этапу реконструкции. Программу инфраструктурного развития парка оценил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы отчетливо понимаем, как в пространственном плане развивается город, почему "Рифею" нужно уделить пристальное внимание уже сегодня. Цель – в течение трех лет сделать эту площадку любимым, комфортным и полноценным местом отдыха жителей Челябинска и прилегающих к нему районов", – подчеркнул губернатор.

Согласно проекту в парке будет создан областной спортивно-тренировочный центр современного пятиборья. На территории будут построены плавательный бассейн, велодорожки, роллерные трассы, конкурное поле с современным покрытием, легкоатлетический стадион, трасса для кроссовой подготовки общей протяженностью порядка пяти километров, универсальный игровой зал и зона для семейного отдыха горожан.

Также обсуждается вопрос строительства на территории парка гостиницы, которая примет делегацию гостей саммитов ШОС.