Мэр Качканара - о ситуации на "Металлисте": Директор предприятия пытается найти выходы

Мэр Качканара Сергей Набоких прокомментировал Накануне.RU ситуацию, сложившуюся на заводе "Металлист".

"Действительно, люди пока не работают, но на сегодняшний день руководитель предприятия пытается найти выходы. У него уже идут задержки по реструктуризации задолженности, которая была определена при мировом соглашении в суде. Поэтому вопрос может вернуться в суд, и предприятие подойдет к процедуре внешнего управления", - заявил мэр. Однако, по словам Набоких, есть и хорошая новость.

"Буквально несколько часов назад мне пришло сообщение от директора завода, он пишет, что полностью закрывает долг по зарплате и выплачивает налоги. Видимо, решил вопрос привлечения инвестиций. Ситуацию можно будет уточнить сегодня в конце дня", - сообщил он.

В СКР ранее заявили, что руководство завода уже выплатило 53 млн руб. долгов по зарплате, осталось 10 млн.

Напомним, "Металлист" не работает, но объект держится под охраной. Сотрудники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес". 8 апреля в Качканаре прошёл несогласованный митинг, в результате которого было принято решение передать резолюцию о сохранении завода Владимиру Путину.