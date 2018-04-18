Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки

19 апреля в Торгово-промышленной палате РФ будет представлен доклад о состоянии конкурентоспособности российской экономики в прошлом году. Несмотря на то, что первые лица государства перед выборами рапортовали об удачном годе, анализ, проведенный экспертным советом, показывает, что для предприятий обрабатывающей промышленности 2017-й оказался непростым. Общий экономический фон остается сложным и неконкурентным по сравнению с другими промышленно развитыми странами. Неизменный общий вектор политики Центробанка, рост тарифов, акцизов и налогов снизили эффект от мер господдержки. Накануне.RU удалось первыми ознакомиться с докладом ТПП.

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Налоги выше

В 2017 г. Федеральной налоговой службе удалось собрать на треть больше налогов, чем за 2016 г.: поступления по НДПИ выросли на 41%, по налогу на прибыль - на 19%, по НДС - на 16%, имущественные налоги принесли на 12% больше средств. С учетом того, что в 2017 г. национальная экономика показала рост всего на 1,5%, цифры свидетельствуют о росте налоговой нагрузки, сделали вывод в Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики.

Во-первых, в минувшем году наблюдалось повышение ставок и коэффициентов по некоторым видам налогов. Так, базовая ставка на нефть увеличилась с 857 руб. за т до 919 руб. Повысился коэффициент при определении базы для имущественного налога, а также коэффициент-дефлятор торгового сбора. Во-вторых, увеличение доходов связано с переходом на формулу расчета налога на недвижимость по кадастровой стоимости. И поступления по этой строке будут лишь расти из-за ежегодного повышения смягчающего коэффициента.

Третья причина роста налоговой нагрузки - тарифы "Платона", платеж за километр пробега по федеральным трассам для большегрузов в 2017 г. вырос до 1,90 руб. Это серьезно сказалось на издержках предприятий, грузоперевозчики заплатили дополнительные 5 млрд руб. Напомним, уже в 2018 г. ожидается новое повышение тарифа до 2,15 руб. за км. Здесь стоит добавить, что система взимания платы привела к опережающему инфляцию росту тарифов на грузовые перевозки. Бензин и дизельное топливо в 2017 г. подорожали в среднем на 5,8% и 6,9% соответственно, в 2018 г. они должны увеличиться в цене еще на 3-5%, из-за роста акцизов. Если же вырастут затраты на производство и транспортировку бензина и дизтоплива, цена на них в 2018 г. может увеличиться на 7-9% соответственно.

Наряду с ужесточением налогового законодательства, в прошлом году были и некоторые послабления, отмечают авторы доклада. Например, для плательщиков по упрощенной системе налогообложения предельная величина дохода, позволяющая применять спецрежим, увеличилась почти в два раза - с 79,74 млн руб. до 150 млн руб. Кроме того, организации получили возможность отсрочить уплату по страховым и иным взносам на три года (ранее этот срок равнялся одному году).

Однако подобные "точечные" смягчения не позволяют снизить налоговую нагрузку для большинства предприятий промышленности. Доказательство - рост задолженности по платежам в бюджет предприятий обрабатывающей промышленности, она увеличилась с 618,9 млрд руб. до 690,3 млрд руб.

Промышленники уверены: высокие налоги остаются одним из ключевых барьеров для ведения предпринимательской деятельности в нашей стране и наиболее частой причиной ухода в теневой сектор экономики.

Кредитов больше

Уменьшение количества банков в России (с 978 до 561 за шесть лет) и одновременная монополизация сектора не принесла хороших новостей промышленности. Низкий уровень конкуренции сказывается на предоставляемых услугах. Например, комиссия за перевод средств физлиц через интернет‐банк в крупнейших российских банках составляет 1‐1,5%, в то время как кредитные организации, не входящие в ТОП-5, берут с клиента 25 руб. Комиссия за перевод средств юрлиц в одном из крупнейших банков достигает 2%, а в банке из топ‐250 – только 0,05%. Спред по купле‐продаже валюты составляет 3 руб. и выше в ряде крупнейших банков и около 60 коп. в банках, входящих во вторую‐третью‐четвёртую сотни.

Для предприятий реального сектора экономики, которые нуждаются в дешевых и долгосрочных кредитных ресурсах, ухудшились условия кредитования. Объем кредитов, выданных предприятиям обрабатывающей промышленности, сократился почти на 3 трлн руб. по сравнению с 2016 г. до 45,9 трлн руб., а закредитованность таких предприятий за год увеличилась на 10%. Большинство предпринимателей заявляют о трудностях с выплатой процентов по кредитам, проблемы с выплатой задолженности во многом объясняются высокой стоимостью займов. Снижение в 2017 г. ключевой ставки почти на четверть оказало положительное, но ограниченное банковским монополизмом влияние на рынок, отмечают в ТПП.

Энергоресурсы дороже

В 2017 г. было отмечено повышение цен и тарифов на энергоресурсы. Рост цен по большинству позиций в 2-3 раза превосходил уровень официальной инфляции в 2,5%. Кроме того, многие предприятия промышленности заявили о резком скачке стоимости электроэнергии. В некоторых регионах она подорожала сразу на 20%, среди лидеров роста - Курганская и Тюменская области.

Опрос, проведенный среди предприятий, входящих в Ассоциацию "Росспецмаш", подтвердил рост тарифа на электрическую мощность – на 39,6%. Одновременно на 5-10% повышается стоимость электроэнергии.

"Причинами стремительного роста стоимости электроэнергии, помимо чрезвычайно затратных инвестиционных проектов сетевых компаний, также являются увеличение акцизов на топливо и изменения в налогообложении. В данном случае следует обратить внимание на то, что стоимость электроэнергии в России намного превышает аналогичный показатель не только в соседних с нами развивающихся странах, но и в некоторых развитых странах, например, Канаде", - говорится в докладе ТПП.

Экспорт пошел в плюс

Однако не по всем направлениям ситуация ухудшается, в минувшем году наблюдалась положительная динамика экспорта по многим ключевым показателям. На 19,9% до $190 млрд вырос несырьевой экспорт, увеличились поставки продукции автомобильного (35%), железнодорожного (35%) и сельхозмашиностроения (24%). Параллельно в 1,5 раза вырос объем кредитов, выданных экспортерам, а линейка кредитных продуктов расширилась. В Торговой палате отмечают в этом заслуги Российского экспортного центра.

При этом не все цели государственной политики в части экспорта оказались достигнуты в полной мере. Так, по-прежнему незначительной в объеме получателей мер финансовой поддержки остается доля субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе из-за длительности принятия решений о получении субсидий. Не все потребности экспортеров на компенсацию своих затрат на сертификацию продукции оказались удовлетворены, так как лимит бюджетных ассигнований был превышен на 537 млн руб. Стоит также отметить, что услуги страхования в рамках группы РЭЦ доступны только тем проектам, которые отвечают условиям безубыточности. Таким образом, основные риски по-прежнему ложатся на экспортеров, тогда как в развитых странах механизм страхования экспорта призван перераспределить указанные риски между предприятием и страховой компанией.

Авторы доклада говорят о незначительной доле государственной поддержки внешнеэкономической деятельности. При объеме несырьевого экспорта более 11 трлн руб., государственная поддержка предприятий-экспортеров составила всего 21 млрд руб. (0,2% от объема экспорта). Подобные объемы, хотя и оказывают положительное влияние, не могут в корне изменить ситуацию в российском экспорте.

На госпрограммы по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики" в 2017 г. потрачено 845,2 млрд руб., из которых 266,6 млрд - прямые субсидии предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Благодаря субсидиям удалось смягчить негативный эффект от ужесточения налогового законодательства и все еще высоких ставок по кредитам, признают в ТПП.

"Однако сумма в 266,6 млрд руб. не в полной мере отвечает потребностям реального сектора экономики. Ведь только в обрабатывающих отраслях за неполный 2017 г. выручка от продажи товаров составила 25 395 млрд руб. Субсидирование промышленности на уровне 1% от ее оборота, при суммарной налоговой нагрузке около 52% от оборота, не может принести желаемого эффекта", - говорится в отчете.

Рецессия продолжается

Ситуация, как в экономике в целом, так и в обрабатывающей промышленности, напоминает затяжную рецессию, подводят итоги авторы доклада. Рост ВВП России на 1,5% в 2017 г. не позволяет отыграть двухлетнее падение. При этом ростом валового продукта Россия обязана подорожавшей нефти, в это время обрабатывающий сектор промышленности продолжает "расти" темпами, близкими к нулевым, и до сих пор не преодолел падения 2015 г.

Из 14 видов деятельности, входящих в отрасль обрабатывающей промышленности, существенный рост по отношению к 2013 г. наблюдается только в химическом производстве (на 16,4%) и производстве кокса и нефтепродуктов (на 12,5%).

"Конкурентоспособность условий ведения производственной деятельности в 2017 г. несколько снизилась, но имеет большой потенциал к улучшению. Однако отсутствие должного внимания к реальному сектору влияет не только на экономические показатели, но и бьет по имиджу чиновников в глазах бизнеса. Так как развитие производства не является главным приоритетом российской экономической политики, отношение бизнеса к власти в целом остается достаточно негативным", - сказано в докладе.