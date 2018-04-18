В Березниках закрыли кинотеатр из-за нарушений правил пожарной безопасности

Кинотеатр "Мелодия" в Березниках не прошел проверку по пожарной безопасности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, деятельность кинотеатра приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Срок устранения нарушений - две недели.

Теперь в Березниках работает только один кинотеатр - "Меридиан". По сообщениям местных жителей в социальных сетях, проверку не прошел также ТЦ "Бум".

Отметим, что ранее в Кунгуре приставы приостановили деятельность батутного центра и культурно-развлекательного центра "Циклон". Причина закрытия заведений та же - нарушение правил пожарной безопасности.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.