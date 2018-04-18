В "Домодедово" протестировали систему распознавания лиц

Московский аэропорт "Домодедово" завершил пилотное тестирование автоматизированного распознавания лиц. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.



Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала. Для тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей.



Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.