Тунгусов рассказал об использовании Telegram для мозговых штурмов

Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, докладывая на заседании Совета по приоритетным стратегическим проектам региона о формировании программы развития цифровой экономики в Свердловской области, повеселил участников заседания, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассуждая о "мозговых штурмах", которые помогут развивать цифровую экономику, Тунгусов назвал дополнительными рабочими площадками для их проведения современные средства коммуникации, в том числе мессенджер "Телеграм".

Но при этом уточнил: "тогда еще не запрещенный". И сказал, что участники "штурмов" уже оперативно перешли на площадку "Вотсап".

Напомним, "Телеграм" подвергся блокировке Роскомнадзора.