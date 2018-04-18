На Среднем Урале зарегистрировано уже 15 пострадавших от клещей

На Среднем Урале начался сезон передачи клещевых инфекций.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, он начался еще 4 апреля 2018 года, когда был зарегистрирован первый случай укуса клещом. По данным на 16 апреля на территории Свердловской области зарегистрировано уже 15 пострадавших от присасывания клещей (семь - в Екатеринбурге), что в 3,7 раза ниже аналогичного периода 2017 года (55 случаев) и в 2,7 раза ниже среднемноголетних данных (52 случая). Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано два случая присасывания, оба ребенка получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.

Всего же случаи зарегистрированы в семи муниципальных образованиях Свердловской области. Как отметили в Роспотребнадзоре, на данный момент заболевших с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит", "клещевой иксодовый боррелиоз" в регионе нет.

Также на Среднем Урале открыты пункты по приему клещей от населения для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций. Перечень пунктов есть на сайте, там же размещается информация о результатах исследований.