В Копейске перевозчики объяснили рост цен на проезд в маршрутках спасением транспортного МУПа

Копейские перевозчики объяснили повышение цен на проезд в маршрутных такси большой протяженностью маршрутов и реализацией мер по спасению городского транспортного МУПа.

Напомним, УФАС заподозрило 13 перевозчиков Копейска в заключении антиконкурентного соглашения из-за повышения стоимости проезда в маршрутках с 23 до 26 рублей. Синхронное повышение стоимости проезда произошло 1 декабря 2017 года. Позднее два перевозчика Копейска сообщили о добровольном снижении цен на проезд в маршрутных такси по 9 маршрутам.

На заседании УФАС, где присутствовало девять перевозчиков, один из участников заседания сообщил, что причина повышения цен на проезд кроется в реализации мер по улучшению финансового состояния МУП "Копейское пассажирское автопредприятие".

"Предполагалось, что рост платы за проезд на маршрутных такси приведет к оттоку пассажиров, которые в большей степени станут пользоваться транспортом предприятия. Как стало известно Челябинскому УФАС, для нормализации неблагоприятного финансового положения МУП "КПА" при Администрации Копейского городского округа создана специальная рабочая группа, в которую, в том числе, входит представитель перевозчиков на маршрутных такси города", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Кроме того, они объяснили рост цен большой протяженностью маршрутов ввиду удаленности друг от друга поселков на территории округа.

Однако в городах с сопоставимыми экономическими показателями цены на проезд по нерегулируемым тарифам меньше.

Как отметила заместитель руководителя Челябинского УФАС Елена Рысева, антимонопольная служба изучит правомерность действий перевозчиков, в том числе, по так называемому "спасению" МУП "Копейское пассажирское автопредприятие". На следующее заседание, которое пройдет в мае, будут приглашены представители администрации города и МУПа, которые расскажут об особенностях организации перевозок пассажиров на территории.