Екатеринбурженка отсудила у магазина почти 90 тысяч рублей за травму позвоночника

Жительница Екатеринбурга подала в суд на магазин "Королевство красоты" из-за того, что упала и сломала позвоночник. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, магазин должен выплатить женщине компенсацию в 86 тыс. руб.

В феврале прошлого года женщина хотела приобрести товар в магазине "Королевство красоты" по улице Ленина, 81, а в итоге получила компрессионный перелом позвоночника. Она упала, так как не заметила неровный пол в магазине, а предупреждающих знаков об этом не было. В результате женщину увезли на "скорой", ей потребовалось лечение на сумму более 20 тыс. руб.

Пострадавшая подала иск в Кировский суд, в котором просила взыскать с ответчика расходы на лечение в размере 23 тыс. 206 руб., компенсацию морального вреда - 150 тыс. руб. и другие расходы.

Суд частично удовлетворил ее требования и решил взыскать с магазина 86 тыс. руб. в пользу потерпевшей.

Ответчик попытался обжаловать решение суда, однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения.