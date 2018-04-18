Исполняющим обязанности главы Чайковского назначен Александр Пойлов

Исполняющим обязанности главы Чайковского назначен заместитель мэра по социальным вопросам Александр Пойлов, сообщает "РБК".

Решение было принято сегодня, на заседании городской думы. За кандидатуру Александра Пойлова проголосовали 15 из 18 депутатов. Также на заседании была утверждена отставка Михаила Новоселова, который до сегодняшнего дня занимал пост исполняющего обязанности главы города. Заявление о сложении полномочий Михаил Новоселов написал в понедельник.

Как сообщало Накануне.RU, попавший под "уголовку" экс-глава Чайковского Алексей Третьяков не смог через суд оспорить лишение полномочий. Суд принял решение отказать Алексею Третьякову в иске.

Заявление о досрочном прекращении полномочий от Алексея Третьякова поступило в думу Чайковского 21 марта. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены.

Напомним, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".