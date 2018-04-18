Си Цзиньпин может приехать в июне в КНДР

В СМИ появилась информация о намерении председателя КНР Си Цзиньпина посетить Северную Корею. Как передаёт ТАСС со ссылкой на CNN, китайский лидер может посетить соседнее государство уже в июне, скорее всего, после переговоров Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Напомним, о том, что северокорейский лидер пригласил своего китайского коллегу в Пхеньян, стало известно ещё в марте, однако тогда конкретные даты возможного визита не назывались.

Сегодня также стало известно о возможном тайном посещении КНДР главой ЦРУ Майком Помпео. Якобы ему даже удалось встретиться с верховным руководителем страны Ким Чен Ыном.