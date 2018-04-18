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СКР: Сотрудникам качканарского "Металлиста" выплатили 53 млн рублей долгов по зарплате
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Следственный комитет рассказал о том, как продвигается работа по уголовному делу директора качканарского завода "Металлист", подозреваемого в невыплате заработной платы. Руководство уже выплатило 53 млн руб., осталось ещё около 10 млн руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, сегодня на расчётный счёт судебных приставов от руководства ОАО "Металлист" по исполнительному производству перечислено порядка 19 млн руб. в счёт погашения задолженности по зарплате. Рабочие получат деньги в ближайшие несколько дней. На прошлой неделе было перечислено ещё около 3 млн руб.

С момента возбуждения уголовного дела погашено около 53 млн руб., осталось порядка 10 млн руб., эту сумму, согласно информации СКР, руководство "Металлиста" полностью погасит в ближайшее время.

На данный момент СКР допрашивает потерпевших. Проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии, выполняются иные необходимые следственные действия.

Рабочие завода сообщили Накануне.RU, что деньги стали приходить на прошлой неделе, но суммы - маленькие.

"Деньги приходят всем по-разному, но не больше 3 тыс. руб., а кому-то и вовсе - 600 руб. Больше поступлений не было", - сообщает сотрудник на условиях анонимности.

Напомним, "Металлист" не работает, но объект держится под охраной. Сотрудники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто. 8 апреля в Качканаре прошёл несогласованный митинг работников завода, в результате которого было принято решение передать резолюцию о сохранении качканарского завода "Металлист" РФ Владимиру Путину.

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18.04.2018 10:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:45 Екб


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СКР: Сотрудникам качканарского "Металлиста" выплатили 53 млн рублей долгов по зарплате
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