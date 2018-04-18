В Челябинске иностранца приговорили к 8 годам колонии за сбыт героина

В Челябинске гражданин Таджикистана приговорен к 8 годам в колонии строгого режима за попытку сбыть героин.

Обвиняемый приобрел около 710 граммов героина и хранил его в арендованной квартире в Челябинске.

"Наркотическое средство он предполагал сбыть мелкими партиями на территории Южного Урала. Преступление было пресечено контрразведчиками. Помимо самого наркотика у него обнаружены весы и упаковочный материал, предназначенный для расфасовки товара", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области