Российские туристы с мая смогут без виз посещать китайский остров Хайнань

Китайские власти отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань", - говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая.

Агентство также приводит слова губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, который отмечал, что Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров.

В 2017 году на острове Хайнань побывали 284 тысячи россиян. В город Санья, расположенный на острове, запущены прямые рейсы из восьми городов России: Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ.