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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
экономика ;  | комментариев: 3
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Новости
18.04.2018 10:17 Мск (12:17 Екб)
общество | За рубежом
Российские туристы с мая смогут без виз посещать китайский остров Хайнань
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Хайнань, Китай (2016) | Фото:http://4gk.info/o-xajnan-kitaj/

Китайские власти отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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"Начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань", - говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая.

Агентство также приводит слова губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, который отмечал, что Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров.

В 2017 году на острове Хайнань побывали 284 тысячи россиян. В город Санья, расположенный на острове, запущены прямые рейсы из восьми городов России: Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ.

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18.04.2018 10:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:17 Екб


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Российские туристы с мая смогут без виз посещать китайский остров Хайнань
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