Офицеры ВМС Украины выдвинули ультиматум Порошенко, пригрозив перейти на сторону России

Группа офицеров ВМС Украины, которые в 2014 году покинули Крым и переехали на Украину, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко. Они требуют обеспечить их обещанных жильем взамен того, что осталось в Крыму. В противном случае офицеры грозят вернуться в Крым и принять российское гражданство.

В письме, текст которого приводит одесское издание "Думская", отмечается, что это уже второе обращение к Порошенко, поскольку первое от 13 декабря 2017 года он проигнорировал. По словам моряков, это окончательно подрывает доверие к руководству страны.

"Все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками "АТО", а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", - пишут моряки.

Они возмущены тем, что числятся как обеспеченные жильем, которого у них нет, и выражают надежду, что руководство страны не вынудит их вернуться в Крым и принять российское гражданство.

Обращение подписали 35 человек, в основном старшие офицеры.

Отметим, что тема Крыма пятый год продолжает оставаться одной из центральных в украинских СМИ. При этом Киев отказался забирать военную технику из Крыма.