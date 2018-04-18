В Хабаровске под колесами поезда погиб 16-летний подросток

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка на железной дороге в Хабаровске.

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, утром 15 апреля на перегоне станций Хабаровск-2 – Красная Речка на главном четном пути, 8540 км пикет №9 Дальневосточной железной дороги, произошел наезд поезда на 16-летнего хабаровчанина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователями уже произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.