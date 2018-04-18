Ямальский депутат, проходящий по делу о краже 7 миллионов, написал заявление о сложении полномочий

Директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и депутат районной думы Мисир Исмаилов, проходящий по делу о краже у организации 7 млн руб., подал заявление о сложении полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Заявление от Исмаилова поступило в районную думу 16 апреля. Пока его не рассмотрели, дата заседания неизвестна", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь регионального исполкома "Единой России" Мария Федорова.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2016 г. директор муниципального предприятия и его заместитель, которые также являются депутатами районной думы, заключили с одной из компаний фиктивные договоры на 7 млн руб. Перед этим они договорились украсть деньги.