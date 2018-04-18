В Магнитогорске местная жительница подозревает сотрудников больницы в смерти своей матери

В Магнитогорске проводится проверка по факту смерти местной жительницы. В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников одного из лечебных учреждений города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Мать женщины скончалась в этом учреждении после проведенного лечения.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала", - рассказали в пресс-службе регионального СК.