После поножовщины в школе Башкирии возбуждено два уголовных дела

После инцидента с поножовщиной в одной из школ города Стерлитамака в Башкирии возбуждено два уголовных дела.

Напомним, по предварительной версии, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете, от пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы. Уже установлено, что ранее были обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения данного юноши.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной чиновниками органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Сейчас на месте работают следователи СКР и полицейские. Изымается документация по профилактической работе и должностные инструкции ответственных лиц.

Напомним, также на место ЧП в срочном порядке отправился глава Башкортостана Рустэм Хамитов.