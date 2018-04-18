Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 "Руслан"

Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" до конца года прекратит перевозить сверхтяжелые грузы НАТО самолетами Ан-124 "Руслан". Об этом сообщает издание Challenges.

"Путин обрезает крылья французских ВВС" - так начинается материал французского издания.

По информации СМИ, это может быть связано с ответом на санкции, наложенные Западом на Москву.

Как отмечают в Challenges, такое решение увеличит стоимость и значительно осложнит логистику французских военных операций за рубежом, пишет "Коммерсант".

Другим эксплуатантом "Русланов" является Украина, однако "ее авиапарк меньше, цена летного часа значительно дороже, а надежность Киева вызывает все большие опасения", уточняет автор статьи.

Всего в мире эксплуатируется 20 Ан-124. Единственной альтернативой по грузоподъемности для входящей в блок НАТО Франции является военно-транспортный Airbus A400M, однако он способен поднять всего 25 тонн груза в отличие от предельных 100 тонн для самолета советской разработки. Также существует вариант использования американского Boeing C-17 Globemaster III с грузоподъемностью до 77 тонн, однако для этого Франции потребуется переделывать аэродромную инфраструктуру, сообщает "Лента.ру".